В МИД РФ обвинили США в стремлении разрушить режим контроля над вооружениями

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что американская сторона хочет разрушить или подверстать под свои «узкокорыстные задачи» режимы контроля над вооружениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, США это делают для того, чтобы обеспечить односторонние геополитические преимущества и сохранить статус первого центра принятия решений.

«США продолжают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре международной безопасности», — отметил Лавров.

Он добавил, что ради этого американская сторона сеет хаос и разжигает конфликты в регионах мира.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США.