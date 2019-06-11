Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году

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Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн, передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об увеличении расходов на помощь Украине, так как в этом году Киев получит на эти цели $200 млн. Кроме того, госсекретаря и главу Пентагона просят до 15 октября 2019 года представить отчет об американской стратегии «по противодействию российским угрозам в Черном море».

Ранее Конгресс США предложил создать группу для диалога с Россией в военной сфере.