Конгресс США предложил создать группу для диалога с Россией в военной сфере

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Подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предполагает создание рабочей группы для ведения диалога с Россией, КНР и КНДР для того, чтобы избежать просчетов, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Смит предлагает в течение не более чем 60 дней создать рабочую группу, в состав которой войдут старшие должностные лица, а через 150 дней должны быть представлены «конкретные, практические» инициативы, которые поспособствуют сокращению возникновения ядерной войны. При этом Смит подчеркивает, что запрет на выделение из федерального бюджета средств на «двустороннее военное сотрудничество» с российской стороной должен быть сохранен.

Ранее Москва назвала абсурдными обвинения США в «агрессивном» поведении в Арктике.