Тегеран не запрашивал у Москвы С-400, заявили в МИД Ирана

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Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у России поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, иранская сторона на данный момент не чувствует необходимости в этих комплексах.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400», — подчеркнул Мусави.

Такое заявление было сделано на фоне слухов, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.

Ранее сообщалось, что Россия не получала от Ирана заявок на поставку С-400.