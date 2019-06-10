Тегеран не запрашивал у Москвы С-400, заявили в МИД Ирана
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у России поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, иранская сторона на данный момент не чувствует необходимости в этих комплексах.
«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400», — подчеркнул Мусави.
Такое заявление было сделано на фоне слухов, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.
Ранее сообщалось, что Россия не получала от Ирана заявок на поставку С-400.