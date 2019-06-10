О планах параллельной закупки Су-57 и Су-35 рассказал источник

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Минобороны России продолжит закупки истребителей Су-35 параллельно с Су-57. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, ведомство продолжит закупки Су-35 после завершения текущего контракта.

Как отмечается, мощностей хватит для параллельного производства истребителей обоих типов.

При этом увеличение заказа на Су-57 «никак на это не повлияет».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился поставить 76 истребителей Су-57.