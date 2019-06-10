В НАТО назвали цель учений в Балтийском море

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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску рассказала о цели учений альянса в Балтийском море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, данные учения НАТО «не направлены против кого-либо».

Она также добавила, что Балтийское море граничит с шестью странами НАТО.

Лунгенску подчеркнула, что ситуация в регионе «ухудшилась» из-за ситуации вокруг Крыма.

Ранее СМИ рассказали, как Россия проследит за учениями НАТО на Балтике.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.