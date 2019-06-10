Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе

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Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских силовиков подорвались на мине в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские прапорщики погибли из-за незнания карт минных полей.

Он также добавил, что подобное говорит о «потере контроля» над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад.

Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ