Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских силовиков подорвались на мине в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, украинские прапорщики погибли из-за незнания карт минных полей.
Он также добавил, что подобное говорит о «потере контроля» над подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригад.
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ