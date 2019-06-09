Иран показал систему ПВО собственного производства
Минобороны Ирана показало новую систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15», сообщает агентство Tasnim.
Министр обороны страны Амир Хатам заявил, что новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами «Сайад-3».
Также система способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники.
Отмечается, что «Хордад-15» уже была официально передана силам воздушной обороны армии ИРИ.