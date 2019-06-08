В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/619/12390619/Depositphotos_20207695_l-2015-pic905-895x505-50017.jpg">

Ополченцы самопровозглашенной ДНР открыли ответный огонь после минометного обстрела жилых кварталов со стороны силовиков Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на народную милицию республики.

Как отмечается, украинские военные выпустили в сторону населенного поселка шахты Гагарина (Горловка) 20 мин.

Уточняется, что военнослужащие Украины также вели огонь из орудий БМП, в результате чего два дома оказались повреждены.

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.

Ранее сообщалось, что в ДНР обвинили ВСУ в обстреле мечети с верующими.