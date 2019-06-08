Соловьев поразился поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Вот это выдержка!» — написал Соловьев.

Он отметил, что на вертолетной площадке «безмятежно загорает один из членов команды».

Ранее в Сети российских российских моряков назвали «классными ребятами».