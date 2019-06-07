National Interest: Трамп дает задний ход на Ближнем Востоке

Появились три обстоятельства, которые свидетельствуют об изменении политики администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Об этом пишет The National Interest.

Предположение о том, что администрация Трампа может втянуть США в новую войну в регионе, в настоящее время кажется недальновидным. Трамп решил «притормозить». Подход США в отношений Ирана чуть было не довел страну до военного столкновения в Персидском заливе, однако теперь у Вашингтона появились сомнения.

Первое обстоятельство связано с разногласиями между президентом США и его советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, который специализируется на России и Ближнем Востоке. Именно он является «главным поджигателем войны» в Евразии. По словам трех знакомых с ситуацией источников, Болтон может в лучшем случае оказаться на скамейке запасных, а в худшем — попасть в число аутсайдеров.

Второе обстоятельство заключается в позиции американского госсекретаря Майка Помпео, который публично отказался от своих слов о том, что Вашингтон начнет переговоры только в случае выполнения Тегераном предварительных условий. Теперь американская сторона готова взаимодействовать с Ираном без предварительных условий. Эти слова контрастируют с теми, которые дипломат делал несколько месяцев назад, говоря о «террористической природе» иранских военных деятелей.

Третье обстоятельство заключается в том, что Трамп неожиданно поддержал Помпео и выступил против своего собственного зятя и старшего советника Джареда Кушнера, отвечающего за разработку мирного плана урегулирования израильско-палестинского конфликта. Госсекретарь заявил, что США могут отказаться от его плана, так как количество недостатков превышает достоинства.

Главный вопрос заключается в том, является ли новая риторика Трампа, его госсекретаря и сторонников в отношении Ирана лишь временным явлением?