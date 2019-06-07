«Хождение по лезвию бритвы»: Пушков об инциденте с российским кораблем

Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал инцидент с российским кораблем.

По его мнению, столкновение, которое чуть было не произошло в Восточно-китайском море, чревато резким обострением отношений между двумя странами.

«Хождение по лезвию бритвы», — предупредил Пушков.

Ранее сообщалось, что Россия заявила протест США после того, как американский крейсер Chancellorsville «подрезал» большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.