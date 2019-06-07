Пять дел против украинских силовиков возбудил СК РФ за обстрелы Донбасса

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следователи возбудили еще пять уголовных дел после артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донбассе, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в результате артобстрелов украинских военных с 30 мая по 1 июня пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

По словам Петренко, уголовные дела заведены о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе.