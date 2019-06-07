NI рассказал о «неприятном сюрпризе» России для США
Журнал The National Interest назвал российский бомбардировщик Ту-22М3М «неприятным сюрпризом» для ВМС США.
По данным издания, арсенал Ту-22М3М пополнился тремя новыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-32.
Как отмечается, X-32 способны также эффективно поражать цели на берегу.
При этом в модернизированном бомбардировщике на 80% заменена авионика, что существо улучшило навигацию Ту-22М3М.
Ранее сообщалось, что появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М.