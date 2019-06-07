Пентагон опасается «действий» России в Арктике

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Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ведомстве считают, что Россия якобы может сделать подобное, если Москву не устроит принятое в международных институтах решение по Арктике.

Как отмечается, Пентагон уверен в том, что Арктика может стать плацдармом для военного нападения на США.

При этом в ведомстве заявили, что риски для США в Арктике могут представлять Россия и Китай.

Ранее СМИ рассказали о «силовой игре» России против США в Арктике.