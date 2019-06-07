Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ведомстве считают, что Россия якобы может сделать подобное, если Москву не устроит принятое в международных институтах решение по Арктике.
Как отмечается, Пентагон уверен в том, что Арктика может стать плацдармом для военного нападения на США.
При этом в ведомстве заявили, что риски для США в Арктике могут представлять Россия и Китай.
Ранее СМИ рассказали о «силовой игре» России против США в Арктике.