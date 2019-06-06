Армада НАТО вошла в Балтику

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В акваторию Балтийского моря вошли не менее 15 боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, заход кораблей осуществлялся через датский пролив Большой Бельт, а также через немецкий Кильский канал.

Уточняется, что учения пройдут с 9 по 21 июня, и в них примут участия 18 стран-членов Североатлантического альянса.

Кроме того, в учениях будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тысяч военных.

Ранее сообщалось, что в Балтику вошел корабль ВМС США.