Россия не будет продлевать договор по СНВ-3

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не будет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого не сделают другие стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, российская сторона «сто раз» говорила, что готова продлевать договор, однако со страной никто не вел никаких переговоров.

«С нами никто не ведет переговоров до сих пор никаких, … а в 2021 году все закончится», — отметил Путин.

Он добавил, что после окончания действия договора, не будет ничего сдерживающего гонку вооружений стран.

«Мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», — добавил Путин.

Ранее сообщалось. что американский лидер Дональд Трамп назвал дату решения по СНВ.