Венесуэла отказалась от нового российского оружия

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльская сторона не нуждается в новом российском оружии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Венесуэле также не нужен и новый кредит от России.

Он отметил, что такой нужды в оружии у страны в настоящее время нет, так как Венесуэла работает в другом направлении.

«Мы работаем сейчас в направлении укрепления наших систем защиты», — добавил Эль-Аиссами.

Ранее сообщалось, что глава Венесуэлы Николас Мадуро намерен получать из России самое современное оружие. Он подчеркнул, что такое оружие из России поступает постоянно и в этом «нет ничего экстраординарного».