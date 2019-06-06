«Альянс – это не страшно»: Зеленский обещал украинцам вступление в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума, передает УНИАН.
При этом украинский лидер отметил, что сначала «нужно объяснить украинцам, что альянс – это не страшно».
«Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно», — сказал Зеленский.
Он добавил, что когда украинцы будут готовы, власти страны обязательно вынесут вопрос о вступлении в альянс на референдум, и «Украина будет в НАТО».
Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.