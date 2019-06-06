«Альянс – это не страшно»: Зеленский обещал украинцам вступление в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума, передает УНИАН.

При этом украинский лидер отметил, что сначала «нужно объяснить украинцам, что альянс – это не страшно».

«Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно», — сказал Зеленский.

Он добавил, что когда украинцы будут готовы, власти страны обязательно вынесут вопрос о вступлении в альянс на референдум, и «Украина будет в НАТО».

Ранее опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС.