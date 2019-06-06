97-летний ветеран из США прыгнул с парашютом в годовщину высадки в Нормандии

Во Франции 97-летний ветеран из США Том Райс прыгнул с парашютом в честь 75-ой годовщины высадки союзников в Нормандии, передает Associated Press.

После приземления Райс заявил, что отлично себя чувствует и готов повторить прыжок.

«Я представляю целое поколение», — добавил Райс.

Отмечается, что ветеран прыгнул парашютом примерно в том же месте, где он 75 лет назад высадился с союзниками на «Омаха Бич». Только, по его словам, в 1944 году он приземлялся в темноте и не понимал, где именно он находится.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй ошиблась с датой высадки в Нормандии и поспешно удалила твит.