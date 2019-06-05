РФ и КНР призвали отказаться от менталитета холодной войны

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Россия и Китай назвали безответственный подход к ДНЯО неприемлемым. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в совместном заявление Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.

Как отмечается, России и КНР также призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы.

При этом стороны выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.

Ранее СМИ сообщили, что США обеспокоились из-за «огромного» ядерного арсенала России.