РФ и КНР призвали отказаться от менталитета холодной войны
Россия и Китай назвали безответственный подход к ДНЯО неприемлемым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в совместном заявление Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Как отмечается, России и КНР также призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы.
При этом стороны выступили за укрепление режима нераспространения ядерного оружия.
Ранее СМИ сообщили, что США обеспокоились из-за «огромного» ядерного арсенала России.