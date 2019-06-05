Конгресс США потребовал от Трампа продлить ДСНВ

Восемь американских сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту Дональду Трампу с призывом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что решение отказаться от преимуществ ДСНВ, не продлив его, было бы серьезной ошибкой для стратегической стабильности и безопасности США, [мы] призываем вас к переговорам о продлении договора до 2026 года», — говорится в письме.

Авторы письма потребовали от Трампа предоставить подробности лучшей сделки, если тот таковой располагает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) «краеугольным камнем» международной безопасности.