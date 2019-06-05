Согласовано новое перемирие в Донбассе

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Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе, передает ТАСС.

Об этом заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

По его словам, стороны подготовить новое соглашение об установлении режима тишины.

Он также добавил, что договор о перемирии может быть подписан 19 июня.

Грызлов подчеркнул, что новое соглашение должно содержать действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса.