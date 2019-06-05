Новое орудие для ВДВ представили в России

В России представили новейшее самоходное орудие для Воздушно-десантных войск, которое называется «Лотос». Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду, 5 июня, состоялась официальная церемония выкатки опытного образца. Оружие уже полностью укомплектовано и готово для работы.

Как отмечается, все комплектующие «Лотоса» были проверены в соответствии с существующими требованиями. Теперь планируется, что вскоре начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия.

Ранее сообщалось, что новое российское орудие «Лотос» сможет стрелять минами НАТО.

Орудие «Лотос» отличается от предыдущего проекта «Зауралец» тем, что у него будет большая дальность стрельбы, а также новые боеприпасы для высокоточного огня.