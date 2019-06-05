Трамп не исключил военной операции против Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не исключает военной операции против Ирана. Об этом сообщает ITV.

Однако, по словам главы государства, он предпочел бы путь переговоров.

«Всегда есть такая вероятность (военного конфликта. — «Газета.Ru»). Хочу ли я этого? Нет», — отметил Трамп.

Он добавил, что Иран является крайне враждебным местом, который спонсировал терроризм, являясь главной террористической страной в мире, и участвовал во многих военных операциях.

При этом Трамп допустил возможность переговоров с иранскими властями, но при условии, что Иран даст гарантии, что у него не появится ядерное оружие.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал условие для переговоров с США.