Место возможного конфликта между РФ и США назвал американский профессор

Профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд рассказал, где может начаться вооруженный конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский кризис в 2014 году способствовал зарождению эпохи новой холодной войны, в ходе которой стороны прибегают к экономическим рычагам для давления друг на друга.

«Он (вооруженный конфликт. — «Газета.Ru») может произойти не в Сирии, не на Ближнем Востоке, но в Европе», — отметил Легвольд.

Он добавил, что эскалация конфликта, скорее всего, может произойти на Украине.

Профессор уточнил, что для предотвращения подобного сценария России и США необходимо наладить взаимоотношения, что пока тяжело.

«Мы заморожены в новой холодной войне», — подчеркнул Легвольд.

Ранее в США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России.