В обмен на отказ от российских С-400 США сделали Турции ряд предложений
Генерал-лейтенант Чарльз Хупер, который возглавляет управление по безопасности и сотрудничеству минобороны США DSCA, рассказал, что американская сторона предложила Анкаре ряд вариантов, если она откажется от российских С-400. Об этом сообщает ТАСС.
По словам чиновника, американская сторона уведомила Турцию о последствиях приобретения ракетных систему у России.
«В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг», — сказал Хупер.
Он добавил, что в настоящее время мяч находится на стороне Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что не намерен отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.