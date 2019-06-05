В обмен на отказ от российских С-400 США сделали Турции ряд предложений

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Генерал-лейтенант Чарльз Хупер, который возглавляет управление по безопасности и сотрудничеству минобороны США DSCA, рассказал, что американская сторона предложила Анкаре ряд вариантов, если она откажется от российских С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, американская сторона уведомила Турцию о последствиях приобретения ракетных систему у России.

«В то же время мы выдвинули ряд вариантов, которые Турция могла бы использовать, которые позволили бы ей не идти на этот шаг», — сказал Хупер.

Он добавил, что в настоящее время мяч находится на стороне Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что не намерен отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.