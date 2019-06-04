СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

До этого в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке во время празднования Ураза-байрама. Председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин сообщил, что в момент обстрела в мечети находились около 70 человек, но никто не пострадал.

По словам Петренко, дело заведено по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Уточняется, что в ходе обстрела был поврежден купол здания.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места обстрела мечети в Донецке.