СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
До этого в самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские военные обстреляли мечеть в Донецке во время празднования Ураза-байрама. Председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин сообщил, что в момент обстрела в мечети находились около 70 человек, но никто не пострадал.
По словам Петренко, дело заведено по статье «применение запрещенных средств и методов ведения войны».
Уточняется, что в ходе обстрела был поврежден купол здания.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места обстрела мечети в Донецке.