Уголовное дело из-за видео о нападении Румынии завели на Украине

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело из-за видеоролика о «захвате» Румынией части страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, дело завели по факту совершения «посягательства на территориальную целостность Украины».

Как отмечается, досудебным расследованием будет заниматься главное следственное управление СБУ.

Ранее сообщалось, что пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.