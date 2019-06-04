Появилось видео испытаний новой российской ракеты системы ПРО

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Минобороны России опубликовал видео испытаний новой ракеты системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».

Как отмечается, испытательный пуск ракеты системы ПРО прошел на полигоне Сары-Шаган.

На видео видно, как ракета после запуска стремительно взлетает вверх и улетает за облака, оставляя за собой след серого дыма. Также на фоне виден развивающийся российский флаг.

Ранее сообщалось, что Россия испытала новые ракеты системы ПРО.

По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимир Сергиенко, новая российская ракета подтвердила «заложенные характеристики и успешно выполнила задачу».