Россия испытала новые ракеты системы ПРО

Российская сторона провела испытание новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает ТАСС.

По словам заместителя командира соединения ПРО ВКС полковника Владимир Сергиенко, новая российская ракета подтвердила «заложенные характеристики и успешно выполнила задачу».

Как отмечается, испытательный пуск ракеты системы ПРО прошел на полигоне Сары-Шаган.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности России «пободаться» с США.