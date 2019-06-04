Источник объяснил циничную позицию Зеленского по сносу бюста Жукову

Источник в администрации президента Украины рассказал, что нынешний президент Владимир Зеленский полагает, что «разборки» с националистами в контексте сноса памятника маршалу Жукову должны быть головной болью местных властей, передает RT.

Отмечается, что у президента нет желания вмешивать в конфликт.

«Сейчас главная задача Владимира Зеленского — выиграть парламентские выборы, запланированные на 21 июля, и чем меньше он будет делать противоречивых заявлений, тем лучше. Тема сноса памятника Жукову его мало интересует», — сказал источник.

Он добавил, что Зеленский нейтрально относится к инциденту.