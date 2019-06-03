«Обездвиженным» фрегатам РФ нашли замену

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Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что российские фрегаты проекта 11356 заменят корветы проекта 20386. Об этом сообщает Flotprom.

По данным портала, строительство фрегатов было приостановлено из-за срыва поставок украинских двигателей.

Как отмечается, поставки были отменены в связи с запретом со стороны Киева.

При этом первый корвет проекта 20386 должен быть спущен на воду весной 2021 года.

Ранее сообщалось, что Россия вывела производство двигателя РД-120 с Украины.