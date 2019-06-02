США сообщили России, как долго будут поддерживать авиаудары Израиля по Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12109555/RTX6JUE2-pic905-895x505-91010.jpg">

Источники в американском Госдепе и Белом доме рассказали, что Вашингтон поставил Москву в известность о том, что продолжит поддерживать авиаудары Израиля по сирийской территории, пока иранские и связанные с Тегераном ВС будут оставаться на территории страны. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что США несколько раз отправляли российской стороне послания с соответствующим содержанием. Они поддерживают требование Израиля о выводе иранских военных и подконтрольных Ирану сил из Сирии.

Ранее США добиваются помощи ФРГ на севере Сирии.