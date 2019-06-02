США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере. Об этом пишет El Pais.
По данным издания, Вашингтон настаивает на участии своих компаний в европейских проектах в области вооружений. Но страны Европы боятся оказаться в «ловушке американских нормативов по экспорту военного материала». При этом напряженность между сторонами увеличивается, и США предупредили Евросоюз о том, что его члены могут остаться в одиночестве «перед лицом таких угроз, как Россия».
Уточняется, что любой серьезный конфликт потребует ответа, выработанного совместно с США, Канадой, Норвегией и Британией, однако, если не произойдет сближения американской и европейской позиций по оборонной политике, Европа сможет столкнуться с необходимостью защищать себя собственными вооружениями.
Ранее сообщалось, что сенаторы США хотят противодействовать РФ в Европе в энергосфере.