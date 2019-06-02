Израиль объяснил ракетный обстрел Дамаска

Израильские военные сообщили, что атаковали две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею близ Дамаска в ответ на обстрел с территории Сирии, передает РИА «Новости».

В заявлении военных говорится, что удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот.

Армия обороны Израиля заявила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории страны и будет «решительно действовать» в подобных ситуациях.

Ранее стало известно, что в результате ракетного обстрела территорий близ Дамаска погибли трое сирийских военных, еще семь человек получили ранения.