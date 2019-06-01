«Очень испугались»: очевидцы о взрывах на заводе в Дзержинске
Очевидцы рассказали подробности взрывов, произошедших на заводе «Кристал» в Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам одного из очевидцев, он находился дома, когда произошел взрыв.
«Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша», — рассказал очевидец.
Он также добавил, что совсем скоро жители дома услышали второй, более мощный взрыв.
В итоге, все жильцы покинули свои квартиры и выбежали на улицу, уточнил очевидец. Там они увидели черный дым, который накрыл район.
Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».