«Очень испугались»: очевидцы о взрывах на заводе в Дзержинске

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Очевидцы рассказали подробности взрывов, произошедших на заводе «Кристал» в Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам одного из очевидцев, он находился дома, когда произошел взрыв.

«Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша», — рассказал очевидец.

Он также добавил, что совсем скоро жители дома услышали второй, более мощный взрыв.

В итоге, все жильцы покинули свои квартиры и выбежали на улицу, уточнил очевидец. Там они увидели черный дым, который накрыл район.

Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».