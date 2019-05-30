«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
«Роскосмос» осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА «Новости».
Корпорация назвала такое решение проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг.
Кроме того, в «Роскосмосе» отметили, что запрет лишает американских производителей возможности работать с Россией и разрушает двусторонние отношения.
Запрет вступит в силу с 31 декабря 2022 года.
Пентагон включил Россию в список, где с таким же запретом находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.