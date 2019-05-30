Bloomberg сообщил, как Турция может использовать С-400 в «газовом конфликте»

В Турции задумались о том, чтобы разместить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вдоль южного побережья, недалеко от спорного месторождения, где планируется разведка нефти и газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четырех источников.

«Турция рассматривает С-400 как сдерживающий фактор для защиты своих энергетических интересов в Восточном Средиземноморье, где назревшая напряженность может довести отношения Турции и США до критической точки», — считает Мехмет Сейфеттин, руководитель Научно-исследовательского института Анкары.

Таким образом системы ПРО С-400 заметно усилят военные возможности Турции в Восточном Средиземноморье на фоне конфликта с Республикой Кипр из-за разведки газовых месторождений на спорной территории. Анкара считает шельф у острова в северной части Кипра своим, позднее это место получило название Турецкая Республика Северного Кипра. Однако международное сообщество не признает Северный Кипр независимым государством.

Тем не менее, по данным источников агентства, Средиземноморское побережье — не единственный вариант, который рассматривается Турцией в вопросе размещения С-400.

Ранее США уже предупреждали, что Анкара рискует спровоцировать напряженность в регионе из-за решимости начать бурения в исключительной экономической зоне Кипра.