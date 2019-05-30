Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках

Пентагон запретил пользоваться какими-либо услугами Москвы при проведении космических пусков, сообщает ТАСС.

Запрет вступит в силу с 31 декабря 2022 года.

Уточняется, что ведомство включило Россию в список, где с таким же запретов находятся Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что превосходство США в космосе быстро идет на убыль из-за России и КНР.

По его словам, Москва и Пекин разработали противоспутниковые лазеры и другие средства помех.