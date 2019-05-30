Лавров объяснил военную активность России на Курилах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Японии в связи с российской военной активностью на Южных Курилах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории», — заявил Лавров.
По его словам, Россия действует на основе международного права.
В свою очередь, глава МИД Японии Тара Коно заявил, что японская сторона считает неприемлемым усиление военного присутствия России на Курилах.
Ранее сообщалось, что японцы устроили протест перед визитом Лаврова в Токио.