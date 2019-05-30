Песков назвал договор об СНВ «краеугольным камнем» безопасности в мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) «краеугольным камнем» международной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, эта тема относится к повестке дня и нуждается в обсуждении. В частности на встрече российского президента Владимира Путина и американского госсекретаря Майка Помпео этот вопрос поднимался.
«Что касается ДСНВ, то, конечно, это краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики», — сказал Песков.
Он добавил, что российская сторона ставила США в известность по поводу своей позиции.
Ранее в МИД России заявили, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности отбрасывает мировое сообщество на 30 лет назад.