Антонов отверг обвинения США в нарушении ядерного договора

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона категорически отвергает обвинения США в нарушении ядерного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обвинения похожи на «срежиссированную атаку» на всю архитектуру стратегической стабильности.

Он также добавил, что США не собираются присоединяться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее сообщалось, что эксперты США отвергли заявление Пентагона о секретных ядерных испытаниях в РФ.