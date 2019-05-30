Эксперты США отвергли заявление Пентагона о секретных ядерных испытаниях в РФ
Представители некоммерческой Ассоциации по контролю над вооружениями США считают, что заявления Пентагона относительно секретных испытания ядерного оружия в России беспочвенны. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявлял, что Россия имеет возможности проводить секретные испытания ядерного оружия и намерена наращивать свой ядерный потенциал.
В НКО, комментируя слова Эшли, подчеркнули, что возможности для подобных испытаний есть не только у России, но и США и Китая. Также в организации напомнили, что Соединенные Штаты не в первый раз выступают с подобными заявлениями и в очередной раз не приводят доказательств нарушения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).