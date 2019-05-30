Турция уступила США из-за российских С-400

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Турецкий посол в США Сердар Кылыч заверил, что Турция не будет размещать американские самолеты F-35 в зоне охвата российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление дипломата в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что истребители пятого поколения F-35 и С-400 будут размещены в «конкретных районах» и самолеты не будут находиться в зоне покрытия С-400.

Дипломат добавил, что у США не вызывает вопросов то, что израильские F-35 выполняют полеты над Сирией, где также есть С-400, однако их не устраивает аналогичная ситуация с Турцией.

Также Кылыч отметил, что С-400 будут обслуживать турецкие военные.

Ранее сообщалось, что США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400.