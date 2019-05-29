Появилось видео пожара на заводе Порошенко

В Сети появилось видео, на котором видны кадры пожара на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшем бывшему главе государства Петру Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на заводе загорелся корабль ВМС Украины, который стоял на ремонте.

Уточняется, что пожар охватил площадь в сто квадратных метров, однако сейчас он уже потушен.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о возникновении пожара на заводе Порошенко.