О защите Крымского моста от провокаций Украины рассказали в Госдуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Крымский мост защищен на высоком уровне. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, мост защищается и под водой, и с воздуха, поэтому все возможные провокации Украины бесполезны.
Он добавил, что мост был спроектирован при учитывании всех потенциальных рисков со стороны украинского государства, а также непредсказуемости экс-президента Украины Петра Порошенко.
У моста, уточнил депутат, присутствует максимальное количество поясов безопасности.
Ранее об угрозах Крымскому мосту со стороны Украины рассказал военный эксперт.