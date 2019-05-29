О защите Крымского моста от провокаций Украины рассказали в Госдуме

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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Крымский мост защищен на высоком уровне. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, мост защищается и под водой, и с воздуха, поэтому все возможные провокации Украины бесполезны.

Он добавил, что мост был спроектирован при учитывании всех потенциальных рисков со стороны украинского государства, а также непредсказуемости экс-президента Украины Петра Порошенко.

У моста, уточнил депутат, присутствует максимальное количество поясов безопасности.

Ранее об угрозах Крымскому мосту со стороны Украины рассказал военный эксперт.