Песков рассказал о сроках поставки С-400 Турции
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции идут раньше запланированных сроков. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, сроки поставки С-400 были изменены по просьбе Турции.
Он также добавил, что в настоящее время поставки ЗРК идут по плану.
Песков подчеркнул, что никакой задержки вокруг поставок С-400 нет.
Ранее СМИ сообщили, что США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400.