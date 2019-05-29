Бельгия передала России воевавшего за ИГ боевика

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Бельгия передала России боевика, который воевал с 2014 года в Сирии за террористическую организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское ФСБ.

Как отмечается, совместно со службами России была организована экстрадиция российского гражданина Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича, находившегося в международном розыске, из Бельгии.

Уточняется, что еще в 2014 году Ахмадов уехал через Турцию в Сирию, вступил в ИГ и начал принимать участие в боевых действиях. Спустя время он переехал в Европу.

Власти Бельгии задержали боевика, а после общения с российскими силовиками согласились выдать его России. На настоящий момент Ахмадов находится в изоляции в СИЗО.

Ранее сообщалось, что двух французов приговорили к смерти за связи с ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.