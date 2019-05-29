Зеленский: Украина стремится к миру для всех народов планеты
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для всех народов планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина также стремится к миру для своего народа.
Он добавил, что поздравляет членов украинских миротворческих миссий с днем миротворца.
Зеленский выразил надежду на то, что украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии.
Ранее сообщалось, что Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе.