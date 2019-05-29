Зеленский: Украина стремится к миру для всех народов планеты

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности для всех народов планеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина также стремится к миру для своего народа.

Он добавил, что поздравляет членов украинских миротворческих миссий с днем миротворца.

Зеленский выразил надежду на то, что украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии.

Ранее сообщалось, что Зеленскому доложили о ситуации в Донбассе.